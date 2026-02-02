MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στα Άνω Πατήσια για την εξαφάνιση 16χρονης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκε 16χρονη από τα Άνω Πατήσια 16χρονη, την 1η Φεβρουαρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ έχει σκουλαρίκι στην μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

