Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του παιδιού», για την εξαφάνιση της17χρονης, Μαρίας Ιουλίας, από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας στις 14/11/2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/11/2025, για την εξαφάνισή της 17χρονης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, άσπρο φούτερ και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.