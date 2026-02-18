Συναγερμός για φωτιά σε οικία στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικία στην περιοχή της Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) σε οικία που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Άγρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ.