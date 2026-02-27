MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 23ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ολυμπιακός Πανσερραϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χίος: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν διώξεις σε διακινητές μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Νίκη: Το σκάνδαλο των υποκλοπών εκθέτει την Κυβέρνηση

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιράκ: Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε προετοιμασία για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν – ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Εκτροχιάστηκε τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Champions League: Κλήρωση “φωτιά” για τους 16 – Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια