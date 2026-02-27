Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 23ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.