Super League 2: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ηρακλή για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου

THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Ηρακλή στον Βόλο για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής των Play Offs του Α΄ Ομίλου περιόδου 2025 – 2026 της Super League 2 με την Νίκη Βόλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτήριων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, της 2 ης αγωνιστικής των Play Offs του Α΄ Ομίλου περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ- Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00΄, στο γήπεδο “ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ”, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

