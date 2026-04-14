Ανήλικοι χτύπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους στις Κυκλάδες – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός ανηλίκου από ομάδα τριών νεαρών σε κεντρική πλατεία νησιού των Κυκλάδων, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο σοκαριστικό βίντεο καταγράφεται η σκληρή επίθεση τριών ατόμων που αναζητούνται, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να χτυπήσουν τόσο άγρια τον μαθητή που αυτός λιποθύμησε.

Στο βίντεο φαίνεται οι δράστες να χτυπούν το θύμα τους ασταμάτητα με κλωτσιές, ενώ του ρίχνουν μπουνιές στο πρόσωπο.

Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει. Ωστόσο έπειτα από μία κλωτσιά που δέχεται στο πρόσωπο, το θύμα πέφτει λιπόθυμο στο έδαφος.

Οι ανήλικοι σύμφωνα με το Mega, ακούγονται να φωνάζουν «λιποθύμησε» και στην συνέχεια τον εγκαταλείπουν στο έδαφος και εξαφανίζονται. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί επανήλθε.

Οι δράστες είναι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ξυλοδαρμός του ανήλικου έγινε «για τα μάτια» μιας κοπέλας.