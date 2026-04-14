Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και “καρφώθηκε” σε κολώνα της ΔΕΗ – Εγκλωβίστηκε οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (14/4) στην περιοχή Κάτω Παλαιόκαστρο, στην Κίσσαμο Χανίων, με ηλικιωμένο να εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητό του.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο όχημά του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λύθηκε το χειρόφρενο και όχημα «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με το αντίστοιχο προσωπικό, το οποίο απεγκλώβισε τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι, δίχως τα τραύματά του να εμπνέουν ανησυχία.