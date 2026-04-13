Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων

Η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν στη βάση τους μετά τις αργίες. Ουρές σχηματίζονται κατά διαστήματα, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την Τροχαία για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, όπου η ροή των οχημάτων ενισχύεται σταδιακά όσο πλησιάζει το τέλος των αργιών. Η επιστροφή εξελίσσεται ομαλά, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή και προσοχή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ertnews, η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, με τις ουρές των αυτοκινήτων να ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα της επιστροφής προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει επτά πύλες, επτά ταμεία στο ρεύμα της επιστροφής, αφήνοντας έξι στο ρεύμα της εξόδου, όπου επίσης υπάρχει κίνηση από όσους επιστρέφουν σε προορισμούς όπως η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική προς την Κατερίνη και τη Λάρισα.

Από τις 6:00 το πρωί σήμερα μέχρι τις 12:00 υπολογίστηκαν περί τα 6.000 οχήματα να έχουν διασχίσει τα ρεύματα επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη, με τον μεγαλύτερο όγκο των οχημάτων να παρατηρείται από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12- 12:15 μετά το μεσημέρι.

Η Τροχαία είναι επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την επιστροφή των εκδρομέων, ζητώντας από τους υπευθύνους των διοδίων να ανοίξουν τις μπάρες για δύο-τρία λεπτά, αν και εφόσον χρειαστεί, αν ο όγκος των αυτοκινήτων ξεπεράσει τα 4-5 χιλιόμετρα προς το χωριό των Νέων Μαλγάρων.

Γύρω στις 5 το απόγευμα πρόκειται να κορυφωθεί η κίνηση.

Σε ό, τι αφορά τα στοιχεία από την Κυριακή του Πάσχα στις 6 μέχρι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στις 6, πέρασαν την είσοδο περίπου 19.000 οχήματα, ενώ από όλες τις εισόδους της Θεσσαλονίκης, από Ασπροβάλτα Χαλκιδικής και τα Μάλγαρα συνολικά 48.000 οχήματα.