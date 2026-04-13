Τι αποκαλύπτει η Ψυχολογία για όσους λένε “ευχαριστώ” και “παρακαλώ” χωρίς δεύτερη σκέψη

Η Ψυχολογία δίνει τη δική της ερμηνεία για τα άτομα που λένε αυθόρμητα ευχαριστώ ή παρακαλώ.

Μια μελέτη του 2023 για την κοινωνική νόηση έφερε στο φως κάτι αναπάντεχο. Οι άνθρωποι που λένε αυτόματα «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» δεν εφαρμόζουν απλώς τους κανόνες καλής συμπεριφοράς που έμαθαν μικροί. Ο εγκέφαλός τους φαίνεται να επεξεργάζεται την παρουσία των άλλων ανθρώπων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Η αυθόρμητη χρήση αυτών των λέξεων συνδέεται με βαθύτερη ενσυναίσθηση, καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων και με μια σταθερή τάση να βλέπουν τους αγνώστους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες και όχι ως «διακοσμητικά στοιχεία» στο φόντο της ζωής τους.

Κάτι παραπάνω από απλοί τρόποι

Η έρευνα υποδηλώνει κάτι που ίσως μας φανεί άβολο. Συγκεκριμένα, φανέρωσε ότι αυτές οι λέξεις δεν είναι απλό «γέμισμα» στην ομιλία μας, αλλά ένα διαγνωστικό εργαλείο. Αν η αυτόματη ευγένεια αντανακλά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας, τότε η απουσία της μπορεί να φανερώνει μια σταδιακή διάβρωση στον τρόπο που βλέπουμε την ανθρωπιά των άλλων.

Η Λάουρα Μαρτίν Σανχουάν, ειδικός στην επικοινωνία, εξηγεί ότι όταν αυτές οι λέξεις γίνονται τόσο αυτόματες που τις λέμε ακόμα και κάτι μη ανθρώπινο, όπως το GPS για παράδειγμα, ή όταν ζητάμε «συγνώμη» από την σκούπα ρομπότ, αποκαλύπτουν μια θεμελιώδη δομή του εγκεφάλου μας. Δείχνουν μια μόνιμη διάθεση να αναγνωρίζουμε κάθε οντότητα γύρω μας ως άξια προσοχής, ανεξάρτητα από το αν αυτό εξυπηρετεί κάποιον πρακτικό σκοπό.

Η αναγνώριση του «άλλου»

Η αυτόματη ευγένεια δεν αφορά το να είμαστε «καλά παιδιά». Οι άνθρωποι που ευχαριστούν αυθόρμητα κάποιον που τους κράτησε την πόρτα, δεν ακολουθούν ένα κοινωνικό σενάριο. Αναγνωρίζουν την προσπάθεια του άλλου, όσο μικρή κι αν είναι. Αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος, η ενέργεια και η παρουσία του διπλανού τους είναι κάτι αληθινό που έχει «κόστος».

Πολλοί μπορούν να προσποιηθούν ευγένεια όταν χρειάζεται. Όμως η αυθόρμητη ευγένεια, αυτή που βγαίνει όταν είμαστε υπό πίεση, όταν αφαιρούμαστε ή όταν δεν μας βλέπει κανείς σημαντικός, είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για το πώς κατηγοριοποιούμε τους άλλους ανθρώπους στον εσωτερικό μας κόσμο.

Η βιολογική ανάγκη του «ανήκειν»

Η Δρ. Μπρίτανι ΜακΓκίχαν, ψυχολόγος και coach επιδόσεων, επισημαίνει ότι το «παρακαλώ» και το «ευχαριστώ» είναι θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και συνδέονται με την εξ εξελίξεως ανάγκη μας να ανήκουμε σε μια ομάδα. Οι άνθρωποι επιβίωσαν επειδή συνεργάστηκαν. Αυτές οι λέξεις είναι σημάδια που στην ουσία δηλώνουν: «Σε βλέπω, εκτιμώ αυτό που προσφέρεις, είμαστε μαζί σε αυτό».

Έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δείχνουν ότι η ευγνωμοσύνη συνδέεται άμεσα με τη μεγαλύτερη αίσθηση ευτυχίας και τη βελτίωση των σχέσεων. Η συστηματική χρήση αυτών των εκφράσεων φαίνεται να «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο ώστε να παρατηρεί και να εκτιμά τις μικρές χειρονομίες καλοσύνης, αντί να τις θεωρεί δεδομένες ή αόρατες.

Πηγή: bovary.gr