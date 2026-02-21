MENOY

Στον 44χρονο αγνοούμενο ψαρά ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε ο άτυχος 44χρονος που εξαφανίστηκε ενώ ψάρευε στις εκβολές του Γλαύκου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, η σορός βρέθηκε από ελικόπτερο στη θάλασσα.

Η σορός του 44χρονου μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Πάτρα

