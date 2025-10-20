Στις φλόγες τυλίχθηκε μονοκατοικία στο Άργος Ορεστικό – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Άργος Ορεστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη μονοκατοικία, καταφέρνοντας να εξαπλωθεί γρήγορα σε ολόκληρο το σπίτι.

Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο και κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια, καλώντας ταυτόχρονα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο κτίριο είναι σημαντικές.

Τέλος, οι αρχές διερευνούν ήδη τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.