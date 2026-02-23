MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Πάτρα: Άγρια επίθεση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος σε μία γυναίκα και έναν άνδρα

THESTIVAL TEAM

Δύο νεαροί, άντρας και γυναίκα, δέχτηκαν άγρια επίθεση στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας στην οδό Πουκεβίλ, από τουλάχιστον έξι άτομα.

Η… αφορμή
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο νεαρός, θύμα της επίθεσης έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας και ενώ περπατούσε με την κοπέλα, δέχθηκαν ανάκριση… από μέλη καρναβαλικού πληρώματος αναφορικά με τα οπαδικά τους πιστεύω.

Λίγο μετά, ξεκίνησε η άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.
Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις διωκτικές αρχές της Πάτρας.

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

