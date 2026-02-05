MENOY

Ρίτσαρντ Σιάο: Να πετύχουμε όσα έκανε ο Άρης στο παρελθόν, από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100%

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ρίτσαρντ Σιάο μίλησε για τα συναισθήματά του και τους στόχους του μετά το νικηφόρο παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Νεπτούνας, τονίζοντας την αφοσίωσή του στην ομάδα και πως αυτή μπορεί να σημειώσει τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τέσσερις ημέρες, είδε από κοντά τα ματς με Παναθηναϊκό και Νεπτούνας, που συνοδεύτηκαν με νίκες και μετά τον αγώνα κόντρα στη λιθουανική ομάδα ανέφερε, μιλώντας στη Nova:

«Οι παίκτες μας έπαιξαν πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έδωσε όλη αυτή την ενέργεια. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική και μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι, υπάρχει χημεία και δε θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Είναι τελείως διαφορετικά εδώ (σε σχέση με το ΝΒΑ), υπάρχει άλλη κουλτούρα, ειλικρινά το διασκεδάζω.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε καλά και άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν (σ.σ. η Αυτοκρατορία με τους τίτλους). Θα χρειαστεί χρόνος, πάμε βήμα-βήμα και πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

Πριν έρθω εδώ ήξερα την ιστορία, γνώριζα τον θρύλο του Νίκου Γκάλη. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε κανέναν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100% μου, όλη μου την στήριξη στην ομάδα, τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε καλύτεροι».

Ρίτσαρντ Σιάο

