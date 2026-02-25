MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη 30χρονος που προσπάθησε να φιλήσει ανήλικη

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες τις απογευματινές ώρες στην Πτολεμαΐδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας 30χρονος, για το αδίκημα της απόπειρας προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας που διαπράχθηκε σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Ειδικότερα, η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε ότι, την 23-02-2026 το βράδυ άγνωστος άνδρας πλησίασε την ανήλικη κόρη της και αποπειράθηκε να την φιλήσει, πράξη που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε χθες το απόγευμα ο 30χρονος, στην πόλη της Πτολεμαΐδας και συνελήφθη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Πτολεμαΐδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

