Πιερία: Στιγμές αγωνίας για 2χρονο παιδάκι στον Πλαταμώνα – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04), στον Πλαταμώνα Πιερίας, όταν ένα παιδί μόλις 2 ετών έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, ενώ σταμάτησε και να αναπνέει κατά τη διάρκεια του ύπνου του, στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με το katerinipress.gr, συγγενικό πρόσωπο του παιδιού, με γνώσεις πρώτων βοηθειών, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες κρίσιμες ενέργειες, κρατώντας το στη ζωή μέχρι την άφιξη των αρχών της Πιερίας.

Ακολούθησε μία υποδειγματική επιχείρηση συντονισμού και άμεσης επέμβασης από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης (100).

Ο εκφωνητής του Κέντρου, με ψυχραιμία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις από πολλαπλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιπολικά του Α.Τ. Δίου-Ολύμπου, της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κατερίνης, καθώς και μηχανές της Τροχαίας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο σε ελάχιστο χρόνο.

Παράλληλα, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, ενώ οι δρόμοι και τα διόδια άνοιγαν για να περάσει το κομβόι σωτηρίας.

Ιδιαίτερα κρίσιμη υπήρξε η συμβολή αστυνομικού της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της διακομιδής, προχώρησε σε εμφυσήσεις και διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού, δίνοντας μάχη για τη ζωή του παιδιού μέσα στο όχημα.

Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του

Ο πατέρας του μικρού παιδιού, κ. Δουραλής Νικόλαος -ο οποίος υπηρετεί ως Υπαρχιφύλακας στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράστης Αττικής- έστειλε μία συγκινητική επιστολή με αφορμή την άμεση και καίρια ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ. στο επείγον περιστατικό του παιδιού του.

“Ονομάζομαι Δουραλής Νικόλαος και υπηρετώ ως Υπαρχιφύλακας στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράστης Αττικής.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνέδραμαν, με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα καθήκοντος και άμεση ανταπόκριση, σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο περιστατικό που αφορούσε το ανήλικο παιδί μου, ηλικίας μόλις 2 ετών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον Πλαταμώνα Πιερίας (οδός Νίκης 23), τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026 και περί ώρα 17:30, όταν το παιδί μου παρουσίασε αιφνίδια απώλεια αισθήσεων και αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η άμεση παρέμβαση του εξαδέλφου μου, Κωνσταντίνου, γνώστη πρώτων βοηθειών και γυμναστή, ο οποίος έσπευσε πρώτος στο σημείο και παρείχε άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ζωής του παιδιού μου μέχρι την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά την ενημέρωση του R/T Κέντρου (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, η κινητοποίηση υπήρξε άμεση και υποδειγματική. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο εκφωνητής του Κέντρου, Ανθυπαστυνόμος Καραμπούλας Χρήστος, ο οποίος, με απόλυτη ψυχραιμία, ταχύτητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντόνισε άψογα όλες τις δυνάμεις, κινητοποιώντας άμεσα εποχούμενες περιπολίες (Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, Α.Τ. Δίου-Ολύμπου, Ομάδα ΔΙ.ΑΣ./Α.Τ. Κατερίνης, Δίκυκλο Τ.Τ. Κατερίνης) εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση. Ο συντονισμός του υπήρξε καθοριστικός για την εξέλιξη του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, με δική του πρωτοβουλία και εντολές:

– Στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα η εποχούμενη περιπολία του Α.Τ. Δίου Ολύμπου (τομέας ευθύνης), καθώς και δύο εποχούμενες περιπολίες του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας (εκτός τομέα), κατόπιν σχετικής αξιολόγησης (μεταξύ αυτών και συνάδελφος με γνώσεις διασώστη), κάνοντας χρήση σήματος Γ.

– Υπήρξε συνεχής και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση του ΕΚΑΒ, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση και τον σωστό συγχρονισμό.

– Ενημερώθηκε η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια για την απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση.

– Δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε δυνάμεις της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η διέλευση από κρίσιμα σημεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρουσία δικύκλου στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, για την ασφαλή διέλευση από τη διασταύρωση.

Κατά τη δεύτερη διακομιδή, από το Λιτόχωρο προς την Κατερίνη, ο συντονισμός υπήρξε εξίσου άρτιος:

– Οι δυο εποχούμενες περιπολίες του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας ανέλαβαν τη συνοδεία.

– Με την έξοδο από την Εθνική Οδό προς την Περιφερειακή Κατερίνης, υπήρχε περιπολικό του Α.Τ. Κατερίνης στον νότιο κόμβο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

– Στον κυκλικό κόμβο Νέας Εφέσσου ανέμεναν δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

– Στη διασταύρωση Ανδρομάχης, τρεις μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. διέκοψαν την κυκλοφορία, εξασφαλίζοντας την άμεση και ασφαλή διέλευση.

Οι εποχούμενες περιπολίες που έσπευσαν στο σημείο κατέφθασαν σε ελάχιστο χρόνο, με τέτοια ένταση και αποφασιστικότητα, ώστε κατά την άφιξή τους τα τακάκια των οχημάτων ανέδιδαν καπνό – εικόνα που αποτυπώνει την αυταπάρνηση και την αμεσότητα της επέμβασης.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλω στον Υπαστυνόμο Β’ Τροχίδη Παντελή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, ο οποίος, με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, προέβη σε εμφυσήσεις εν κινήσει και διατήρησε ανοιχτό τον αεραγωγό του παιδιού μου, δίνοντας πραγματική μάχη για τη ζωή του καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας πραγματοποιήθηκε ταχεία και ασφαλής μεταφορά του τέκνου μου προς τις υγειονομικές δομές.

Όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν ενήργησαν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και βαθιά αίσθηση καθήκοντος.

Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, δεν στάθηκαν δίπλα μου απλώς ως συνάδελφοι, αλλά ως πραγματικοί αδελφοί. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».