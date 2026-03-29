Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής – “Βοήθεια, με κλέβουν”

Νεαρός άνδρας, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επιτέθηκε σε ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της στο Πέραμα, την έκλεψε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σε βίντεο που μετέδωσε το STAR καταγράφεται η δράση του, ενώ ακούγεται η ηλικιωμένη να φωνάζει και να προσπαθεί να τον ακολουθήσει.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά άνδρα Ρομά, περίπου 30 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.