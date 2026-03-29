Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής – “Βοήθεια, με κλέβουν”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νεαρός άνδρας, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επιτέθηκε σε ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της στο Πέραμα, την έκλεψε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Σε βίντεο που μετέδωσε το STAR καταγράφεται η δράση του, ενώ ακούγεται η ηλικιωμένη να φωνάζει και να προσπαθεί να τον ακολουθήσει.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά άνδρα Ρομά, περίπου 30 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.