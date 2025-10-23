MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανηλίκων, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, οι ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.

Το θύμα μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τέλος, την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Ενδοσχολική βία Λάρισα

Διαβάστε μας στο Google News

