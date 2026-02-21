MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παξοί: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους αλλοδαπούς για φθορές σε χώρο του δημοτικού γηπέδου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν, χθες 20 Φεβρουαρίου 2026 στους Παξούς, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος,τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, εκ των οποίων ένας 14χρονος και δύο 15χρονοι, για πρόκληση φθορών σε χώρο του Δημοτικού Γηπέδου του νησιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι ανωτέρω ανήλικοι, οι οποίοι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, αρχικά παραβίασαν την πόρτα των αποδυτηρίων του γηπέδου και στη συνέχεια προκάλεσαν ζημιές σε αθλητικό εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του χώρου, συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.


Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες φθορές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους,κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παραμέλησηςεποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

Ελληνική Αστυνομία Παξοί

