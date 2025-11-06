MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών Ρομά σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγρια επίθεση από νεαρούς Ρομά δέχθηκε διανομέας εν ώρα εργασίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η επίθεση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.

Διανομέας Πάτρα Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 32 λεπτά πριν

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς μέσα σε λεωφορείο που τους μετέφερε και το όχημα πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Βρετανία: Οι αρχές κατάσχεσαν από επιχειρηματία από τη Σιγκαπούρη σπάνια οστά δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η απονομή του βραβείου “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ερντογάν μετά την έκθεση “κόλαφο” της Κομισιόν: “Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: Τον δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή, που “προδόθηκε” στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού αναζητά η ΕΛΑΣ