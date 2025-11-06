Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών Ρομά σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

Άγρια επίθεση από νεαρούς Ρομά δέχθηκε διανομέας εν ώρα εργασίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η επίθεση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.