Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών Ρομά σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Άγρια επίθεση από νεαρούς Ρομά δέχθηκε διανομέας εν ώρα εργασίας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η επίθεση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.
