MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

|
THESTIVAL TEAM

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου αλλά και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα στο πλαίσιο της δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε Αττική και Κόρινθο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το η ΕΛΑΣ, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία Ρομά, μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις διωκτικές αρχές, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή έγκλειστων Ρομά.

Αστυνομική επιχείρηση Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Gigabit Voucher: Λήγουν οι προθεσμίες για κατάθεση αίτησης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Κατεδαφίζονται τα επί 33 χρόνια εγκαταλελειμμένα κτίρια της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το παρασκήνιο της σχέσης του με την Ρία Ελληνίδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αττική: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί, πυροβόλησαν στα λάστιχα του ΙΧ των δραστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κυρίαρχη ανησυχία η ακρίβεια για τα νοικοκυριά – Ικανοποίηση για το Μετρό αλλά εξυπηρετεί λίγους