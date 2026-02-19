MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα

THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 26χρονου που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου όταν τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περιοχή της Γλυφάδας.

Η σορός του 26χρονου αναγνωρίστηκε από τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης (19/02). Η σορός του παιδιού είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Κυριακής (μία μέρα μετά την εξαφάνιση του από την Γλυφάδα), στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Γιαννόπουλου με δήλωση του επιβεβαίωσε τον θάνατο του 26χρονου και την αναγνώριση της σορού που βρέθηκε στον Ισθμό, από την ίδια του την μητέρα.

Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» χθες Τετάρτη.

