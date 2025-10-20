MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Περιστέρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 37χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γενικό Κρατικό Νίκαιας” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Επίθεση με μαχαίρι Περιστέρι

