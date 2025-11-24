Νέα Πέραμος: Άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος σε μονοκατοικία – Ύποπτος ο αδελφός του

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο, όπου ένας άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος μέσα σε σπίτι φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο βρέθηκε τραυματισμένος και ο αδερφός του, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ενώ από τις Αρχές κρίνεται ως ύποπτος για τη δολοφονία.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε στο μοιραίο σπίτι της Νέας Περάμου και αν πρόκειται για αδελφοκτονία.