Νάουσα: Συνελήφθησαν τρία άτομα με κάνναβη και κοκαϊνη – Δείτε φωτογραφία

Συνελήφθησαν χθες (17 Φεβρουαρίου 2026) το βράδυ στην περιοχή της Νάουσας Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, 3 άνδρες ελληνικής καταγωγής ηλικίας 23χρονών ο ένας και 26 χρονών οι άλλοι δύο, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 23χρονος να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα και κατά τη στιγμή της αποβίβασής του, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, διέφυγε πεζός.

Κατά τη διαφυγή του απέρριψε μία συσκευασία εντός πυκνής βλάστησης, η οποία βρέθηκε από τους αστυνομικούς και περιείχε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 12,5 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ο οποίος αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας σωματική βία κατά των αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κοκαΐνης.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν και οι άλλοι 2 ημεδαποί άνδρες, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 52,37 γραμμαρίων,

– 1 βάζο και 1 μεταλλικό κουτί, που περιείχαν 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11,42 γραμμαρίων,

– 2 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4 σπόρους κάνναβης και

– 2 κενές νάιλον συσκευασίες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.