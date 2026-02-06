MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Πώς έγινε το τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο θάνατος 59χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η άτυχη γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητό της μαζί με ακόμη ένα άτομο και κινούνταν στον ΒΟΑΚ με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο. Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, αφού είχε περάσει τον κόμβο του Πλατανιά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προστατευτικά κολωνάκια και συγκρούστηκε με δύο διερχόμενα οχήματα.


Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα της 59χρονης να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και την ίδια να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.


Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, ωστόσο αυτή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν στη ζωή, η 59χρονη κατέληξε.


Δύο άνδρες και μία γυναίκα στο νοσοκομείο
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα: οι οδηγοί των δύο άλλων οχημάτων, μία 46χρονη και ένας 53χρονος, καθώς και ο 64χρονος συνοδηγός της άτυχης γυναίκας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

