Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Προχώρησε σε προσαγωγές η ΕΛ.ΑΣ., δείτε βίντεο
Επεισόδιο από μέλη του Ρουβίκωνα σημειώθηκε νωρίτερα μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα που δημιούργησαν την ένταση στο σημείο και ήδη έχουν γίνει 23 προσαγωγές.
Δείτε βίντεο από την ένταση
