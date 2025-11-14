MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Προχώρησε σε προσαγωγές η ΕΛ.ΑΣ., δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο από μέλη του Ρουβίκωνα σημειώθηκε νωρίτερα μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα που δημιούργησαν την ένταση στο σημείο και ήδη έχουν γίνει 23 προσαγωγές.

Διαβάστε μας στο Google News

