MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συλλήψεις σε Αττική και Βοιωτία

|
THESTIVAL TEAM

Από το πρωί της Παρασκευής 06.02.2026, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων.

Η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για να πιάσουν τα μέλη της σπείρας που διακινούσε λαθραία τσιγάρα, πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Έφοδοι έγιναν ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με τις αρχές να ερευνούν δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Λαθραία τσιγάρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε 45χρονο διακινητή που μετέφερε παράνομα σε όχημα 5 Κινέζους

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Τα αρχεία που αλλάζουν τον κόσμο μας: Μεγάλο αφιέρωμα στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Χόνγκλα ενόψει ΠΑΟΚ, νοκ άουτ ο Γαλανόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Συκοφαντικά τα δημοσιεύματα, δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το ‘21 έως το ‘24

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Υπέρταση: 4 στους 5 πάσχοντες δεν ρυθμίζουν την πίεσή τους – Καμπανάκι από τους ειδικούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλγερινός που έκανε βόλτες με κλεμμένη μοτοσικλέτα