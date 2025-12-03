Λούτσα: Χρήση κοκαΐνης είχε κάνει ο 29χρονος που σκότωσε τον 24χρονο – Είχε πιεί και αλκοόλ

Θετικός και σε χρήση ναρκωτικών βρέθηκε ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που το βράδυ του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης το μοιραίο βράδυ.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν παρέσυρε τον άτυχο 24χρονο.