Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός ο οποίος λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όριο για το αλκοόλ είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος.

Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.