Λαμία: Έκλεψαν 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη – Στα χέρια της Αστυνομίας η εγκληματική οργάνωση

Η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που ευθυνόταν για σειρά ληστειών και κλοπών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στη Βοιωτία και στα Μέγαρα, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η σπείρα δρούσε από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2024, πραγματοποιώντας μία ληστεία και 27 διαρρήξεις σε κατοικίες, κυρίως ηλικιωμένων πολιτών. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερναν να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 64.000 ευρώ.

Όπως μεταδίδει το lamianow.gr, οι δράστες είχαν ενεργήσει σε οκτώ διαφορετικές πόλεις – Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Άργος και Καρδίτσα.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η ληστεία που σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου στη Λαμία, όταν δύο μέλη της οργάνωσης, φορώντας κουκούλες, μπήκαν στο σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας, την ακινητοποίησαν ασκώντας βία και της άρπαξαν 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν αν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.