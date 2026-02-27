MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λαμία: 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) μέσα στο σπίτι του, σε κοινότητα της Λαμίας.

Πρόκειται για 48χρονο πρώην αστυνομικό, ο οποίος έμενε μόνος του στο σπίτι και είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο βράδυ, όταν και είχε μιλήσει με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ειδικά μετά το θάνατο και της αγαπημένης του μητέρας πριν από λίγο καιρό.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σαλόνι του σπιτιού του και ειδοποιήθηκε ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε ήταν ήδη πολύ αργά, ενώ οι αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας και της σήμανσης εξέτασαν το χώρο αποκλείοντας τη διενέργεια εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του θα «φωτίσει» η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).

Λαμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χίος: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν διώξεις σε διακινητές μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Λατινοπούλου για τον δράστη που καλούσε σε επίθεση εναντίον της: “Ζητάω να στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων – Γιατί να ψηφίζει;”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Δύο νεκροί και 40 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις 12 Ιουνίου τα εγκαίνια του Πάρκου Παύλου Μελά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Νατσιός: Η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική του κατευνασμού και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης