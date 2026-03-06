MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Γυναίκα επιχείρησε να αυτοκτονήσει με κορδόνι μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία 39χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ όταν η 39χρονη, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Η κίνησή της, ευτυχώς, έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα και την μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και αφού διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία της, η 39χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια.

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Απόπειρα αυτοκτονίας Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Ο Λευτέρης Πράσινος σε μια δημόσια εξομολόγηση: Η μάχη αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά το πάλεψα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Τσιγκούνης – Συλλυπητήρια από ΝΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα για τους “εξεγερμένους του Ιράν”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φόρτωσε σε τρέιλερ κουφώματα που μέσα έκρυβαν λαθραία τσιγάρα – Μετέφερε πάνω από 30.000 πακέτα – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 21χρονο και έκλεψαν τσάντα κοπέλας στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη 16χρονος