Κρήτη: Γυναίκα επιχείρησε να αυτοκτονήσει με κορδόνι μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Μία 39χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ όταν η 39χρονη, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Η κίνησή της, ευτυχώς, έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα και την μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και αφού διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία της, η 39χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια.

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.