Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου – “Είναι όλα κόκκινα” έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 40χρονη από τη Λιθουανία η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της, στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα και στον 4χρονο γιο του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, το παιδί φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση. Η αστυνομία προσπαθεί να προσδιορίσει αν το παιδί μπήκε στη μέση την ώρα του περιστατικού και ο 50χρονος το έσπρωξε.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος έχει υπάρξει αρκετές φορές κακοποιητικός σε βάρος της άτυχης γυναίκας με την τελευταία καταγγελία να έχει γίνει το 2023 από την σπιτονοικοκυρά τους, ωστόσο, η 40χρονη είπε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.

Μου είπε «κοίτα, είναι όλα κόκκινα»

Ο 50χρονος, δεν δίστασε να παίξει «θέατρο» καλώντας ο ίδιος την Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ για να αναφέρει πως βρήκε τη γυναίκα του τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Το ίδιο «θέατρο» είχε παίξει και νωρίτερα όταν στην προσπάθειά του να αποκτήσει άλλοθι τηλεφώνησε στον παιδικό σταθμό του γιου του και ρωτούσε τη Διευθύντρια αν ο 4χρονος είχε πάει στο σχολείο.

Την ίδια ώρα που ο 50χρονος βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και την 40χρονη. Εξήγησε, μάλιστα, πως επειδή είχε γενέθλια και θα τον περίμεναν με μπαλόνια στο αεροδρόμιο ήθελε να μάθει πού είναι το παιδί του…

Δέκα λεπτά αργότερα κάλεσε ξανά και είπε στη Διευθύντρια να πάει στο σπίτι της οικογένειας για να παραλάβει τα παιδιά. Όταν έφτασε εκεί είδε Αστυνομικούς να βρίσκονται έξω από το σπίτι ενώ ο 4χρονος της είπε «κοίτα, είναι όλα κόκκινα» δείχνοντάς της τους ματωμένους τοίχους και το πάτωμα.

«Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά, είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος ο γιος, ο Ι., ‘look, look, everything is red’, γιατί μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας και τον ρώτησα.

Είχαν προβλήματα σαν ζευγάρι. Ο άντρας ήθελε να φύγουν οικογενειακώς στο εξωτερικό και η γυναίκα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Επειδή είμαι και παιδοψυχολόγος αρκετά πράγματα, όπως τα προβλήματα που είχαν στο σπίτι, μου τα είχε πει η μητέρα.

Ότι τη χτυπούσε ο πατέρας δε μου το είχε πει. Εγώ ήξερα μόνο για λεκτική βία. Ότι την έλεγε συνέχεια άχρηστη και ότι δεν είναι καλή μάνα.

Τι συνέβαινε στο σπίτι φαινόταν από τις ζωγραφιές του παιδιού και από την συμπεριφορά του στην τάξη. Έλειπε συνήθως η φιγούρα του πατέρα και μας ‘ταξιδεύει ο μπαμπάς, δεν είναι στην ζωγραφιά μου’ και η μαμά ήταν αυτοκόλλητη πάνω του. Ξέρω πάντως ότι σε δύο μαμάδες, όχι σε εμένα, είχε εκμυστηρευθεί πως είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας» λέει στο prorothema.gr η Διευθύντρια του παιδικού σταθμού του 4χρονου γιου του ζευγαριού.