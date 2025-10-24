MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κορωπί: Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης μητέρας του – “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά”

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Με αιμάτωμα στο κεφάλι και σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται η 40χρονη λεχώνα που έπεσε για ακόμη μία φορά θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, στο Κορωπί. Το άγριο περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Ο 50χρονος άνδρας προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του και έπαιξε θέατρο στους αστυνομικούς που έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση στο σπίτι του Κορωπίου, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο ίδιος κάλεσε το 100, είπε πως βρήκε την σύζυγό του αιμόφυρτη και πως δεν ευθύνεται για τα σοβαρά τραύματα που είχε σε κεφάλι και σώμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη συλληφθεί ακόμη μία φορά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Έτσι, ξεκίνησε από την πλευρά του μία κακοστημένη παράσταση. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γρήγορα πως η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι και προσπάθησαν να αποσπάσουν πληροφορίες από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 4χρονο.

Το ανήλικο παιδί, που μαζί με το 3,5 μηνών αδελφάκι του είδαν την μητέρα τους να πέφτει αναίσθητη και γεμάτη αίματα, στο πάτωμα, αποκάλυψε στους αστυνομικούς τα όσα φριχτά είχε δει λίγες ώρες νωρίτερα.

«Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά» είπε με τα μάτια του δακρυσμένα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει όλα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια του.

Τόσο αυτή η πληροφορία όσο και οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε ο 50χρονος, οδήγησαν άμεσα στην σύλληψή του. Η 40χρονη με καταγωγή από την Λιθουανία, μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δέχθηκε.

Ο λόγος που ο 50χρονος χτύπησε βάναυσα την μητέρα των παιδιών του, παραμένει άγνωστος.

Όσον αφορά τα παιδιά και όπως ορίζει το πρωτόκολλο, μεταφέρθηκαν στο Παίδων όπου και θα παραμείνουν, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους

Κορωπί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηρακλής-Νίκη Βόλου: Συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ντέρμπι κορυφής στη SL2

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζελένσκι: Δεν αποδεχόμαστε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία – Πρώτα κατάπαυση του πυρός, μετά διαπραγματεύσεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Τζόυς Ευείδη: Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου – Δεν είμαι γεροντοκόρη, αλλά vintage ανύπαντρη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Τα θέματα που συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ορέστης Τζιόβας: “Πολλοί κάνουν παιδιά για να τους φροντίσουν στο μέλλον, το βρίσκω τραγικό”

ΖΩΔΙΑ 5 ώρες πριν

Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια