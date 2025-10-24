Κορωπί: Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης μητέρας του – “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά”

Με αιμάτωμα στο κεφάλι και σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται η 40χρονη λεχώνα που έπεσε για ακόμη μία φορά θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, στο Κορωπί. Το άγριο περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Ο 50χρονος άνδρας προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του και έπαιξε θέατρο στους αστυνομικούς που έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση στο σπίτι του Κορωπίου, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο ίδιος κάλεσε το 100, είπε πως βρήκε την σύζυγό του αιμόφυρτη και πως δεν ευθύνεται για τα σοβαρά τραύματα που είχε σε κεφάλι και σώμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη συλληφθεί ακόμη μία φορά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Έτσι, ξεκίνησε από την πλευρά του μία κακοστημένη παράσταση. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γρήγορα πως η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι και προσπάθησαν να αποσπάσουν πληροφορίες από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 4χρονο.

Το ανήλικο παιδί, που μαζί με το 3,5 μηνών αδελφάκι του είδαν την μητέρα τους να πέφτει αναίσθητη και γεμάτη αίματα, στο πάτωμα, αποκάλυψε στους αστυνομικούς τα όσα φριχτά είχε δει λίγες ώρες νωρίτερα.

«Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά» είπε με τα μάτια του δακρυσμένα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει όλα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια του.

Τόσο αυτή η πληροφορία όσο και οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε ο 50χρονος, οδήγησαν άμεσα στην σύλληψή του. Η 40χρονη με καταγωγή από την Λιθουανία, μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που δέχθηκε.

Ο λόγος που ο 50χρονος χτύπησε βάναυσα την μητέρα των παιδιών του, παραμένει άγνωστος.

Όσον αφορά τα παιδιά και όπως ορίζει το πρωτόκολλο, μεταφέρθηκαν στο Παίδων όπου και θα παραμείνουν, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους