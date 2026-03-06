MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβίασε stop – Κατάπιε ναρκωτικά και πήγε νοσοκομείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε δύο ρυθμιστικές πινακίδες STOP, υπερέβη το όριο ταχύτητας και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Μετά την ακινητοποίησή του, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κατείχε μικροποσότητα ηρωίνης την οποία κατάπιε κατά τη διαδρομή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, για παρακολούθηση.

Θεσσαλονίκη

