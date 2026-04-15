Κιλκίς: Χειροπέδες σε 66χρονο για παράνομη μεταφορά δύο αλλοδαπών – Ο ένας τράπηκε σε φυγή αλλά συνελήφθη

Συνελήφθη σήμερα (15 Απριλίου 2026) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας 66χρονος άνδρας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και να μεταφέρει 2 αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής, ο ένας εκ των οποίων αρχικά τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε προβάλλοντας αντίσταση.

Το ανωτέρω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στη κατοχή του ημεδαπού άνδρα.