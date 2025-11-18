Κεντρική Μακεδονία: 42 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε 6 Περιφέρειες – Αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι τροχονομικές αρχές της Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές όπως η Ημαθία, το Κιλκίς, η Πέλλα, η Πιερία, οι Σέρρες και η Χαλκιδική.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) στη χρήση κράνους, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.004 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν τη μη χρήση κράνους. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν ως εξής:

27 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

13 σε οδηγούς δικύκλων

1 σε επιβάτη Ε.Π.Η.Ο.

1 σε επιβάτη δικύκλου

Η αυστηρότερη πολιτική της Πολιτείας για την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους αποτυπώνεται στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), που επιβάλλει αυστηρές ποινές για τη μη χρήση κράνους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος ή δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του επιβάτη του.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου που δεν φορά κράνος.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. που δεν φορά κράνος.

Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, καθώς η χρήση κράνους είναι κρίσιμη για την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Η εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» αποτελεί μια από τις πιο αποφασιστικές κινήσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών στους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας.