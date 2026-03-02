MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καβάλα: Νεκρός 70χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε στο Χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου στην Καβάλα με έναν 70χρονο άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που βρισκόταν στο χωράφι και εκτελούσε γεωργικές εργασίες.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή ο 70χρονος είχε χτυπήσει στα πόδια, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε.

