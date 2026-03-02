Καβάλα: Νεκρός 70χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε στο Χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου στην Καβάλα με έναν 70χρονο άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που βρισκόταν στο χωράφι και εκτελούσε γεωργικές εργασίες.
Σύμφωνα με το kavalanews.gr, ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή ο 70χρονος είχε χτυπήσει στα πόδια, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε.