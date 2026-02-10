Κατερίνη: Μπούκαρε με μαχαίρι σε επιχείρηση και βούτηξε φάκελο με 3.000 ευρώ

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού με λεία 3.000 ευρώ κατηγορείται ότι διέπραξε ένας 54χρονος στην Κατερίνη.

Ο 54χρονος κατηγορείται πως χθες το μεσημέρι μπούκαρε σε σε ιδιωτική επιχείρηση και αφού τράβηξε μαχαίρι, άρπαξε από υπάλληλο έναν φάκελο που περιείχε το ποσό των 3.000 ευρώ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και λίγο αργότερα ο 54χρονος εντοπίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκε ο φάκελος με 900 ευρώ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.