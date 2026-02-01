MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, όταν πωλητής κοσμημάτων βρέθηκε αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές, οι οποίοι του άρπαξαν το όχημα και εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο 54χρονος πωλητής είχε σταματήσει το όχημά του για να ελέγξει την πίεση των ελαστικών, όταν τον πλησίασε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, οι δράστες άρπαξαν το όχημα του θύματος, με τον έναν εξ αυτών να μπαίνει στη θέση του οδηγού και να επιχειρεί να διαφύγει.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν:

Ο 54χρονος προσπάθησε να τους εμποδίσει, πιάνοντας με τα χέρια του από το παράθυρο του οδηγού, ωστόσο μετά από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να αφήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ λίγο αργότερα το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο σε παράπλευρο σημείο της εθνικής οδού. Όπως δήλωσε ο παθών, στο όχημα υπήρχαν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχουν μετρητά.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Κατερίνη Ληστεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Ούτε Μπρος ούτε Πίσω” στο θέατρο Κολοσσαίον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε ο δρόμος Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Ιωάννινα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Ιόνια Οδός λόγω μεγάλης κατολίσθησης – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Απίθανο σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Αθλητής δέχθηκε μπουνιά και του έφυγε η περούκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 26 λεπτά πριν

Αθήνα: Προς απέλαση Μπαγκλαντεσιανός που συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί