Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, όταν πωλητής κοσμημάτων βρέθηκε αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές, οι οποίοι του άρπαξαν το όχημα και εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο 54χρονος πωλητής είχε σταματήσει το όχημά του για να ελέγξει την πίεση των ελαστικών, όταν τον πλησίασε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, οι δράστες άρπαξαν το όχημα του θύματος, με τον έναν εξ αυτών να μπαίνει στη θέση του οδηγού και να επιχειρεί να διαφύγει.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν:

Ο 54χρονος προσπάθησε να τους εμποδίσει, πιάνοντας με τα χέρια του από το παράθυρο του οδηγού, ωστόσο μετά από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να αφήσει το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.



Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ λίγο αργότερα το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο σε παράπλευρο σημείο της εθνικής οδού. Όπως δήλωσε ο παθών, στο όχημα υπήρχαν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχουν μετρητά.



Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.