Ηράκλειο: Μαθητής απείλησε και παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτρια του μέσα σε σχολείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε σχολείο του Ηρακλείου, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο creta24.gr, ένας μαθητής γυμνασίου προχώρησε σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα προς ανήλικη συμμαθήτρια του με απειλές βιασμού και θανάτου!

Στο σχολείο επικράτησε ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της μαθήτριας προσπάθησε να επιτεθεί στον ανήλικο που προέβει σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Oι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα και τα πράγματα δεν ξέφυγαν!

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με γονείς μαθητών να έχουν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονα τους προς διευθύντρια του σχολείου για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή.

Ο μαθητής φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές του, με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη προβληματική συμπεριφορά που έχει προκαλέσει ανασφάλεια και προβλήματα σε παιδιά και καθηγητές.