Ηράκλειο: Έτσι έγινε η καραμπόλα τριών οχημάτων με θύμα τον 52χρονο – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, με έναν 52χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, ενώ ακόμη δύο άνδρες τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, στο δυστύχημα εμπλέκονται τρία οχήματα, στα οποία επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους. Το ΙΧ του 52χρονου συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, ενώ ένα τρίτο όχημα που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους, καθώς ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο 52χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Το δυστύχημα αυξάνει τον αριθμό των νεκρών από τροχαία στην Κρήτη φέτος σε 33.