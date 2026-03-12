MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Από θαύμα γλίτωσε μια πεζή που παρασύρθηκε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοκάρει ένα βίντεο ντοκουμέντο από παράσυρση πεζού στην Ημαθία, έπειτα από σύγκρουση μηχανής με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ημαθία την Δευτέρα (09/03). Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το “Live News”, έγινε παράσυρση μίας γυναίκας που περπατούσε πεζή στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας.

Ένα αυτοκίνητο κινούνταν πάνω στη διαχωριστική γραμμή των δύο ρευμάτων, άνοιξε δεξί φλας για να στρίψει και να παρκάρει, χωρίς όμως να ελέγξει πίσω του όπου ερχόταν ένα μηχανάκι.

Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να ξεφύγει από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να σημειωθεί η σύγκρουση, και ο οδηγός μαζί με το μηχανάκι να εκτοξευθούν περίπου πέντε μέτρα μακριά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η γυναίκα από το «πέταγμα» της μοτοσικλέτας και του οδηγού, η οποία μάλιστα «πετάχτηκε» και αυτή στον αέρα.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματίας.

Ημαθία Τροχαίο ατύχημα

