Ημαθία: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 67χρονο που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4) με έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν εξετράπη της πορείας του με το όχημα που οδηγούσε και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Σχοινά της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι από την Ελληνική Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε όχημα μέσα στο αρδευτικό κανάλι, χωρίς να είναι αρχικά σαφές αν υπήρχε επιβάτης στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κλήθηκε ειδική ομάδα ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Οι διασώστες καταδύθηκαν στο σημείο και εντόπισαν εντός του οχήματος τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από οικείους του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Σήμερα (6 Απριλίου 2026) και ώρα 12.25 περίπου, στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας-Γιαννιτσών στην Ημαθία, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός αρδευτικού καναλιού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.