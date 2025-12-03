MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι της συμμορίας που έβαζε ανήλικους να πωλούν λαθραία τσιγάρα

THESTIVAL TEAM

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της ΔΑΟΕ σε Παγκράτι, Κολωνό και Περιστέρι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες υπόπτων, σπάνε την πόρτα και ψάχνουν για τους δράστες.

Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν από το 2022 τους ανήλικους οικονομικά από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών – mini market σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οργάνωσης με καταγωγή από το Πακιστάν, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ παρέχεται παροχή και προστασία σε τέσσερα ανήλικα θύματα.

