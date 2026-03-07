Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τιμά τον συμπολιούχο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του τιμώμενου συμπολιούχου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Θεσσαλονίκης, ενώ κατά το διήμερο 9-10 Μαρτίου θα λάβει χώρα το 26ο Διεθνές Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο, αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας. Όλοι οι πιστοί και οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πνευματική και επιστημονική διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης:

Με αισθήματα πνευματικής χαράς, η τοπική μας, αποστολική Εκκλησία της αγιοτόκου Θεσσαλονίκης προτίθεται να τιμήσει και εφέτος τον συμπολιούχο μας, άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, πανηγυρικώς εορτάζοντας την μνήμη του στον επ΄ ονόματι του Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, όπου και πρόκειται να πραγματοποιηθούν λατρευτικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1) Σάββατο, 7η Μαρτίου, 6.30 μ.μ.:

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σκιάθου κ. Ιωάννου, με την συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρρών & Οινουσσών κ. Μάρκου και του Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.

2) Κυριακὴ, 8η Μαρτίου, 7.00-10.30 π.μ.:

Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρρών & Οινουσσών κ. Μάρκου, με την συμμετοχή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σκιάθου κ. Ιωάννου και του Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Στη συνέχεια, η λιτάνευση του Σκηνώματος του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μας, με συμμετοχή των αρχών, του ιερού κλήρου και του ευσεβούς λαού.

Κατά την επιστροφή της λιτανευτικής πομπής, θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου.

Όλες τις παραπάνω ημέρες θα τελούνται οι καθημερινές Ιερές Ακολουθίες, ενώ ο Ναός θα παραμένει ανοικτός προς διευκόλυνση των φιλαγίων προσκυνητών, από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ..

Τέλος, υπενθυμίζουμε, ότι κατά το διήμερο, Δευτέρα 9η και Τρίτη, 10η Μαρτίου, θα διεξαχθεί το 26ο Διεθνές Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στην τιμή και μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο οποίο θα συμμετάσχουν ως εισηγητές, εκλεκτοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί θεολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν ασχοληθεί επισταμένως με τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας και Συμπολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες του θα διεξαχθούν, με ελεύθερη είσοδο, από το πρωί της Δευτέρας 9ης Μαρτίου μέχρι και το μεσημέρι της επομένης, Τρίτης 10ης Μαρτίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητροπόλεώς μας (Βογατσικού 7), με την καταληκτήρια συνεδρία, το απόγευμα της Τρίτης 10ης Μαρτίου, να πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος (Ε.Κ.Π.Ι.) της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» (Νικολάου Πλαστήρα 65, περιοχή Χαριλάου), ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεώς μας (www.imth.gr).