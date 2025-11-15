MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γιάννης Λάλας: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ο ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εμπλοκή σε απαγωγή έχει ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ο άνδρας που μαζί με άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία στην Αράχωβα, αποφυλακίστηκε πριν από 10 μήνες καθώς είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση στις 29 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, οι απαγωγείς είχαν ζητήσει λύτρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο και ζούσε στη Βόρεια Ελλάδα.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, πρόκειται για έναν 28χρονο, γνωστό στην αστυνομία και δύο ακόμα 21 και 22 ετών που δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια σειρά από βίντεο με πρώτο αυτό στο οποίο καίγεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στη δολοφονία, είναι αυτό που τους πρόδωσε ενώ στα σπίτια που έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα βρέθηκαν πέντε όπλα και περίπου 100.000 ευρώ.

Στους αστυνομικούς οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούν αρνητική στάση, καθώς υποστηρίζουν πως δεν γνωρίζουν τίποτα για την υπόθεση και πως ό,τι έχουν να πουν θα το πουν στον ανακριτή.

Γιάννης Λάλας Δολοφονία Ελληνική Αστυνομία

