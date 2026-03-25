Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά – Επιχειρεί και ένα αεροσκάφος

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυράτα στην Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές. Επίσης από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.