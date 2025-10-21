Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο συνεργό μετά τη διπλή δολοφονία – Έπινε καφέ ατάραχος ενώ ισχυρίστηκε ότι κολυμπούσε 7 ώρες

Δεν έχει τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου σκοτώθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 62χρονος επιστάτης του, μέσα στην επιχείρηση στη Μεσσηνία.

Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση του διπλού φονικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Φοινικούντας αλλά και όλο το πανελλήνιο. Την ώρα που οι αρχές «ξεσκονίζουν» κινητά τηλέφωνα, ένα – ένα δημοσιοποιούνται βίντεο, ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κινήσεις των 22χρονων φερόμενων δραστών της διπλής δολοφονίας.

Στην πολύωρη απολογία του, ο 22χρονος συνεργός είχε πει ότι μετά το στυγερό έγκλημα, ακολούθησε ένα δρόμο που είναι κοντά στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας, περπάτησε 13 λεπτά περίπου 950 μέτρα, βρέθηκε στη θάλασσα κι από εκεί κολύμπησε επί 7 ώρες μέχρι την Καλαμάτα. Η αστυνομία, από την πρώτη στιγμή είχε αμφιβολίες για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό του νεαρού.

«Πρέπει να είχαμε διανύσει περίπου 500 μέτρα με 2 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ. Στη συνέχεια εγώ έφυγα με τα πόδια και αυτός με το σκούτερ. Μπήκα στη θάλασσα και κολύμπησα σχεδόν 7 – 8 ώρες. Έφτασα κοντά στην Καλαμάτα και περπάτησα αρκετή ώρα και πήγα απευθείας στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας», είπε στην απολογία του ο 22χρονος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 22χρονος βρίσκεται κοντά στην είσοδο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, έχοντας καφέ και φαγητό στο χέρι. Τα ρούχα του είναι στεγνά και ο ίδιος φαίνεται να κινείται ατάραχος, με αργό βήμα, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα κατέθεσε σχετικά με την 7ωρη κολύμβησή του. Οι αρχές, θεωρούν ότι ο νεαρός έφτασε με αυτοκίνητο στην Καλαμάτα από την Φοινικούντα, ενώ εντύπωση προκαλεί το που άφησε την θήκη κιθάρας που σε άλλα πλάνα, λίγες ώρες πριν, είχε φανεί να κουβαλάει.

«Είχε τρακ στο πόδι, μπήκε κουτσαίνοντας στο μαγαζί. Ήταν νέος και ωραίο παλικάρι, μας έκανε εντύπωση το τατουάζ που είχε. Πλήρωσε για έναν καφέ με 50ρικο, πράγμα ασυνήθιστο, που ήταν κανονικό σε καλή κατάσταση. Ήρθε στην καφετέρια 2 φορές, είχε έρθει και το Σάββατο (μια μέρα πριν τη διπλή δολοφονία)», είπε εργαζόμενος του καταστήματος από όπου προμηθεύτηκε φαγητό και καφέ ο 22χρονος.

Άλλαξε ρούχα ο συνεργός μετά το έγκλημα

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, ο 22χρονος φορούσε ριγέ μπλουζάκι με γιακά και κουμπιά, και ένα φαρδύ τζιν παντελόνι. Ο ίδιος άνθρωπος που σε άλλο βίντεο, μία μέρα πριν, ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ, με το οποίο έφτασε στη Φοινικούντα μαζί με τον 22χρονο φίλο του και δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Σε άλλο βίντεο από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησαν οι δύο 22χρονοι για ανεφοδιασμό, ο συνεργός και συνοδηγός του σκούτερ, φαίνεται να φορά λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και έχει ένα τσαντάκι περασμένο χιαστή.

«Κατέβηκα έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν που φορούσα και τα έβαλα στη θήκη κιθάρας. από τη θήκη έβγαλα μία μπλούζα πόλο και ένα παντελόνι τύπου τζιν και τα φόρεσα», είχε αναφέρει επίσης ο 22χρονος συνεργός στην απολογία του.

Οι δύο διαφορετικές εικόνες του 22χρονου συνεργού, με διαφορά λίγων ωρών, μέσα στις οποίες έχουν μεσολαβήσει δύο δολοφονίες, αποτελεί απόδειξη ότι ο 22χρονος μετά το φονικό άλλαξε ρούχα.