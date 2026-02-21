MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε δύο οικίες στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, εξιχνιάστηκαν κλοπές από δύο οικίες που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιανουάριο 2026 σε περιοχές της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ηλικίας 23 και 26 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2026, οι δύο άνδρες φέρονται να διέρρηξαν μια μονοκατοικία και την αποθήκη της, αφαιρώντας ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Επιπλέον, κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, φέρονται να διέρρηξαν και δεύτερη οικία σε άλλη περιοχή της Ημαθίας, αφαιρώντας ηλεκτρικά εργαλεία και διάφορα άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 900 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Ακόμη, ένας εκ των δύο ανδρών φέρεται ότι τον Ιούλιο 2025 αφαίρεσε από την ίδια οικία μια ηλεκτρονική συσκευή αξίας 250 ευρώ. Μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή των δύο ανδρών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Αλεξάνδρεια Ημαθία

